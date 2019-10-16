Мінфін залучив 1,15 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 15 жовтня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,149 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 149 146 137,72 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 25 заявок на придбання ОВДП із 27 виставлених.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 8 жовтня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,154 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).