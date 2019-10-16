Маркарова з делегацією вилетіла на переговори до США

Міністр фінансів Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона на переговори з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Про це Оксана Маркарова повідомила у Facebook.

«Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з усіма IFIs, так і з колегами з європейських мінфінів, американського Казначейства й інвесторами», - написала очільниця Мінфіну.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України у 2019 році на рівні 3,0%, що є кращим показником на поточний рік, ніж прогнозувалося шість місяців тому.

У порівнянні з іншими країнами в групі ринків, що розвиваються, в Європі Україна має середні показники. Так, найвище зростання ВВП у 2019 році прогнозується в Угорщині (4,6%), найнижчий рівень – в Туреччині (0,2%). Середній показник по групі становить 1,8%.