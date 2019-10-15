Лише 300 об’єктів мають залишитись у державній власності — Милованов
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.
"В Україні зараз 3643 об'єкти, у яких держава має більшу частку власності. З них 2300 більш-менш живі, решту треба визнати банкрутами. При чому більше тисячі з них - були у списку заборонених до приватизації" , - зазначив міністр.
У державній власності, на переконання урядовця, повинні залишитися об’єкти: що забезпечують безпеку держави, що є природними монополіями, що мають життєво важливе значення для суспільства, а також "підприємства, чиї послуги/товари не можуть виконуватися ринком". Таких підприємств, на його думку, може бути 200-300.
Основною метою приватизації, стверджує Милованов, є боротьба з корупцією, залучення додаткових надходжень до бюджету і залучення прямих інвестицій та інвесторів.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.