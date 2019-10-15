Криклій розраховує, що Рада цьогоріч скасує ПДВ на внутрішні авіарейси

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо скасування податку на додану вартість на внутрішніх авіарейсах до кінця цього року.

Про це Криклій зазначив під час спільного брифінгу з комерційним директором авіакомпанії Ryanair Девідом О‘Брайаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запропонували скасувати податок на додану вартість виключно для внутрішніх авіаперевезень, тим більше дивно воно виглядає, бо для міжнародних авіаперевезень ПДВ немає... Ми розраховуємо, що до кінця року цей законопроект буде розглянутий у Верховній Раді, і будемо очікувати на підтримку парламентаріїв», - сказав Криклій.

Він додав, що для того, щоб пасажир частіше обирав найдорожчий вид транспортної логістики, тобто авіаційний, держава має щось робити для здешевлення перельотів, і скасування ПДВ цьому сприятиме.