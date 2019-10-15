Лише за останній рік ПриватБанк залучив 1,5 мільйона нових клієнтів

Тільки за останній рік ПриватБанк залучив 1,5 мільйона нових клієнтів, а ті хто покинув банк після націоналізації, починають повертатися.

Про це в інтерв'ю НВ Бизнес розповів голова правління націоналізованого ПриватБанку Петро Крумханзл.

"Навколо банку є дві групи впливу - ті, хто підтримують і позитивно оцінюють нашу роботу, і ті, хто нами незадоволений. У першу чергу нами задоволені наші клієнти, сьогодні їх 22 мільйони, і тільки за останній рік ми залучили 1,5 мільйона нових. Наші продукти і сервіси їм подобаються", - сказав Крумханзл.

Він також наголосив, що багато співробітників, хто покинув банк після націоналізації, починають повертатися. Вони пішли, тому що не знали, що їх очікує, але сьогодні повертаються, оскільки розуміють - у банку велике майбутнє, і в будь-якій іншій компанії в Україні вони не знайдуть такої цікавої роботи, як у ПриватБанку.

Ті якісні зміни, які відбулися з банком після націоналізації, значною мірою сприяють стабільності всієї банківської системи, покращують економічне середовище, зауважив голова правління.

"Ми формуємо 60% прибутку всієї банківської системи. Хто ще? Міністерство фінансів. Як ви знаєте, за 2018 рік ми виплатили дивіденди, які становили 90% нашого чистого прибутку, а це понад 11 млрд грн в бюджет. За підсумками трьох кварталів 2019 року наш чистий прибуток вже більше ніж 27 млрд грн, ми є третім за величиною платником податків в Україні", - додав Крумханзл.

Він також зазначив, що йому часто ставлять запитання, чи варто забирати кошти з банку.

"Я кажу ні. Ми найнадійніший банк у цій країні. І я в цьому впевнений. Вся інформація по касах і банкоматах, транзакціях у нас в дашбордах в онлайні. Перед судами ми підкріплюємо каси і банкомати готівкою десь на третину вище наших стандартних обсягів. Банк завжди має бути готовий виконати свої зобов'язання перед клієнтами. До речі, до судів ПриватБанку готується вся банківська система. Це єдиний організм. Коли людям терміново потрібна готівка, вони йдуть у будь-який найближчий банкомат. Тому стабільність Привату - це стабільність всієї фінансової системи", - наголосив Крумханзл.