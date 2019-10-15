Федоров обіцяє аудит Держспецзв'язку

Міністерство цифрової трансформації проведе аудит Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це у Facebook написав міністр Михайло Федоров.

"Зовсім скоро почнемо аудит структури (Держспецзв'язку - ред.) і запропонуємо алгоритм реформування. Наше міністерство буде формувати політику розвитку відповідних сфер, і ми вже сьогодні беремо на контроль весь шлях трансформації", - написав він.

Федоров також нагадав, що на вихідних рішенням уряду був звільнений очільник цього органу.

"У чому проблема, крім божевільно історично сформованої корупції? Вони дико кошмарять проєкти, які змінюють країну. Прихід Держспецзв'язку в будь-який орган влади закінчується приписом зупинити роботу систем... Ми будемо розповідати про трансформацію органу. Це важливо. Зараз точно поллється потік бруду в нашу сторону, провокацій і погроз. Це завжди був чийсь гаманець. І його просто так не віддадуть.", - додав міністр.