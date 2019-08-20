Нацкомісія пропонує знизити тариф Укренерго на послуги з диспетчерського управління

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує знизити тариф Укренерго на послуги з диспетчерського управління з 8,9 грн за кВт-год. до 8,04 грн за кВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"НКРЕКП схвалила для громадських обговорень проект змін до тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з диспетчерського управління. Передбачається, що тариф буде зменшено на 86 коп. - до 8,04 грн за МВт-год. (зараз – 8,9 грн за МВт-год.) і має набути чинності з 1 жовтня 2019 р. Громадські обговорення нового проекту тарифу відбудуться через 10 днів після його публікації на сайті регулятора", - йдеться у повідомленні.

Зниження тарифу пояснюється переглядом бази для його формування. Зокрема, пропонується збільшити прогнозований обсяг передачі електроенергії у ІІ півріччі 2019 р. з 54,195 млрд кВт-год. до 66,97 млрд кВт-год. Також на формування тарифу вплинула заміна обсягів виробленої електроенергії (79,939 млн кВт-год.) на обсяги відпущеної (74 млрд кВт-год.) відповідно до змін, внесених до Кодексу системи передачі постановою НКРЕКП від 21.06.2019 №1120.

Відкрите обговорення проекту тарифу на передачу електроенергії відбудеться в НКРЕКП 3 вересня. Після його затвердження новий тариф діятиме з 1 жовтня 2019 року.

«Ми повністю підтримуємо приведення обсягу наших послуг до реального рівня і відповідне корегування тарифу. Водночас у даній структурі тарифу не враховані пропозиції НЕК «Укренерго» щодо збільшення обсягу витрат на допоміжні послуги. Пропозицію з відповідними розрахунками ми повторно надішлемо НКРЕКП для врахування у структурі тарифу», – зазначив операційний директор НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Як повідомлялось, НКРЕКП 16 серпня схвалила для відкритого обговорення проект тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на рівні 159,3 грн за МВт-год., який удвічі нижчий діючого (312,14 грн/ МВт-год.).