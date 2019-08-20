Невиконання на 28 мільярдів: Пацкан про доходи загального фонду держбюджету

До загального фонду державного бюджету в першому півріччі 2019 року надійшло на 28 млрд грн менше доходів, ніж заплановано.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час розгляду на засіданні палати висновку про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому півріччі, повідомляє пресслужба відомства.

"План доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 28 млрд грн, або 5,9%. І це за умов перерахування Національним банком України до державного бюджету річної суми частини прибутку до розподілу, яка на 17 млрд грн вище плану на рік, і збільшення з початку року суми переплат податків і зборів на 11 млрд грн", - наголосив Пацкан.

Голова Рахункової палати підкреслив, що невиконання плану доходів загального фонду спричинене, зокрема, системними проблемами планування окремих доходів. За його словами, уряд застосував практику зменшення для окремих категорій державних підприємств нормативу відрахування частини чистого прибутку після набрання чинності законом про державний бюджет.

За даними відомства, видатки загального фонду у першому півріччі були на 42,7 млрд грн, або 8,5%, менші від запланованих на січень-червень. Причинами цього у Рахунковій палаті назвали зміцнення гривні до іноземних валют; проведення видатків на здійснення державних програм соціального захисту в межах фактичних зобов’язань; низьку виконавську дисципліну учасників бюджетного процесу.

«Проведений аналіз показав, що кількість рішень Кабінету Міністрів України про перерозподіл бюджетних призначень збільшилася, порівняно з відповідним періодом попереднього року, на чверть. При цьому деякі рішення бюджетним комітетом направлено на доопрацювання. Це свідчить про недоліки планування і неналежну якість підготовки проектів рішень», - додав Пацкан.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що за підсумками першого півріччя 2019 року зміцнення гривні привело до зменшення загального обсягу державного і гарантованого державою боргу на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн.