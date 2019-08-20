Субсидії "живими грошима" можна отримати вже у 34 банках

Отримати монетизовану субсидію тепер можна у будь-якому із 34 уповноважених банків.

Про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

"Уряд розширив перелік банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один з 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з жовтня цього року виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення.

Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію, інформують у відомстві.

У Мінсоцполітики також інформують, що тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

Проте, зазначається в повідомленні, якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі - йому потрібно звернутися з відповідною заявою в управління соцзахисту. Також разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою.

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Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією, інформують у відомстві.

Водночас наголошується, що тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

Як зазначається, зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

Повний перелік банків, де можна отримувати монетизовану субсидію

Фото: hyser.com.ua