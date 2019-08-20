Наступного року транзит газу може зменшитись до 50 мільярдів кубів - НБУ

У Національному банку припускають, що у наступному році транзит газу через територію України може скоротитись до 50 млрд кубометрів.

Про це під час круглого столу на тему: "Що відбудеться з гривнею до кінця року" сказав заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можуть бути кілька сценаріїв у негативному аспекті. Один сценарій, який є в нашому базовому - зниження обсягів транзиту через Україну. Наступного року, ми зараз закладаємо прогноз, що це буде не 80 млрд кубометрів газу, як цього року, а 50 млрд", - сказав Сологуб.

Як раніше заявляв голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, що скоріш за все Російська Федерація наполягатиме на укладенні з Україною короткострокового транзитного контракту терміном до двох років, допоки Північний потік-2 не вийде на повну потужність. Він пояснив, що необхідність такого контракту зумовлена восьмимісячним відтермінуванням запуску "Північного потоку-2", а також часом, необхідним на запуск проекту на повну потужність.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через проблеми з дозволами Данії може затриматися на вісім місяців і подорожчати на 660 млн євро. Про це на початку серпня повідомляли ЗМІ із посиланням на лист компанії Nord Stream 2.

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На даний момент російський Газпром проклав 70% нової газової магістралі. Проте з квітня 2017 року так і не отримав дозволу данської влади на прокладання ділянки зі 147 по 175 кілометр трубопроводу в акваторії Данії.

Конгрес США розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній — учасниць проекту, серед яких італійська Saipem та швейцарська Allseas, чиї трубопрокладні вузькоспеціалізовані судна задіяні у будівництві.