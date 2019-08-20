НБУ назвав причини зміцнення гривні

Серед основних причин зміцнення гривні до долара - вкладення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), стабільна макроекономічна ситуація в країні та сприятлива експортна кон'юктура.

Про це під час круглого столу на тему: "Що відбудеться з гривнею до кінця року" сказав заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є кілька факторів того, що гривня укріплюється відносно долара. Перший - це поведінка нерезидентів. Ми бачимо велике збільшення попиту нерезидентів на українські активи, перш за все на ОВДП. Вкладення нерезидентів складає близько 92 млрд грн", - сказав Сологуб та пояснив, що нерезиденти демонструють підвищену цікавість до ОВДП після того, як міжнародний депозитарій Cleаrstream відкрив свій рахунок в депозитарії НБУ, що спростило процедуру інвестування в українські цінні папери.

Другий фактор - це нормальна макроекономічна ситуація в Україні. "Це і темпи економічного зростання, і зниження інфляції, і стабільна ситуація у банківській системі та з платіжним балансом", - відзначив Сологуб.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2019 року становили 21,84 млрд доларів. Гривня з початку року зміцнилась по відношенню до долара на 9,1%, і це — найкращий результат серед усіх національних валют світу.