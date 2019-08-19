В Україні зібрали майже 39 мільйонів тонн ранніх зернових - Мінагро

На 19 серпня в Україні намолочено 38,7 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із 99% прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Щодо збирання ранніх зернових та зернобобових культур, то аграрії намолотили 38,7 млн тонн зерна з площі 9,9 млн га, або 99% до прогнозу, при середній врожайності 39,1 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними міністерства, ріпаку зібрано 3,1 млн тонн з площі 1,25 млн га, або 99% до прогнозу, та середній урожайності 24,9 ц/га.