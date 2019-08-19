Україна з 1 січня збільшить імпорт газу з Румунії

З 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд куб. м газу на рік.

Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».

«Укртрансгаз» і «Молдовагаз», спільно з операторами ГТС інших країн, узгодили необхідні технічні рішення для створення нових імпортних потужностей на базі системи Трансбалканських трубопроводів по напрямку «південь-північ».

Зазначається, таким чином планується здійснити диверсифікацію маршрутів поставок газу до України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/2020.

«Очікується, що вже 1 січня 2020 року буде створена постійна потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 млрд куб. м газу на рік, незалежно від обсягів транзиту російського газу територією України. Транспортування блакитного палива від точки Ісакча-1 – Орловка відбуватиметься магістральними газопроводами «Роздільна – Ізмаїл» та «Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Ізмаїл», – йдеться в повідомленні.

«Фахівці «Укртрансгазу» і «Молдовагазу» погодили модернізацію прикордонних газовимірювальних станцій ГВС «Гребеники» (Україна) та ГВС «Каушани» (Молдова) для роботи в реверсному режимі. Згідно з досягнутими домовленостями, українська сторона планує побудувати додаткові обвідні лінії газопроводів, встановити нові технологічні перемички з монтажем трьох шарових кранів та завершити реконструкцію ГВС «Гребеники» до кінця 2019 року. Для України і Молдови цей проект має стратегічне значення, адже диверсифікувавши шляхи постачання газу, обидні держави підвищать надійність та безперебійність забезпечення блакитним паливом своїх споживачів.

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Там нагадали, що в травні 2018 року «Укртрансгаз» провів оцінювання попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на Трансбалканському маршруті.