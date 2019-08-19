Зубко повідомив про нові можливості для ОСББ в енергомодернізації будинків

Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила Програму з енергомодернізації багатоповерхівок.

Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Наш Фонд енергоефективності вже має Програму з енергомодернізації багатоповерхівок, яку у п’ятницю затвердила Наглядова рада Фонду! Вже з вересня ОСББ зможуть подаватись на участь у програмі, отримувати гранти і модернізувати свої будинки, зменшувати енергоспоживання. Дуже непроста робота протягом кількох останніх років: законодавство, переговори та співпраця з ЄС та урядом Німеччини, отримання фінансування, розробка процедур, тестування - і нарешті, повноцінний старт", - написав Зубко.

Віце-прем'єр нагадав, що програма Фонду передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів та робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Зубко також зазначив, що перші 300 заявок також отримають додатковий грант у розмірі 20%.

Як повідомлялося, Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для впровадження енергоефективних заходів шляхом надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН).