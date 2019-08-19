Президент візьме участь у нараді щодо роботи нової моделі енергоринку

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, візьме участь у нараді щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У понеділок, 19 серпня, о 17 год. відбудеться нарада за участю Президента України Володимира Зеленського щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, за результатами наради орієнтовно о 17.45 відбудеться брифінг представника Президента України у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.