АЕС України минулої доби виробили 199 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 18 серпня 2019 року, вироблено 199,28 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 18 серпня, станціями вироблено 199,28 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

19 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 78-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 87-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС 11-а доба середнього планово ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 96-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 268-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 820 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.