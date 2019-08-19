Нафта дорожчає після атаки безпілотників на родовище в Саудівській Аравії

Ціни на нафту зростають у понеділок, увага трейдерів зміщується до геополітичних ризиків після інциденту з атакою безпілотників на нафтове родовище в Саудівській Аравії.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 59,32 за барель, що на $ 0,68 (1,16%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ціна цих контрактів збільшилася на $ 0,41 (0,7%) і склала $ 58,64 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 0,56 (1,03%) - до $ 55,43 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 0,4 (0,73%), до $ 54,87 за барель.

У минулі вихідні єменські повстанці-хусити здійснили дві атаки безпілотниками на нафтове родовище і НПЗ, які належать саудівській держкомпанії Saudi Aramco. В результаті інциденту виникла невелика пожежа на НПЗ, яка однак не порушила роботу Saudi Aramco.

Атака на Саудівську Аравію "сприяє зміцненню ринку", зазначає аналітик CMC Markets Asia Pacific в Сіднеї Майкл Маккарті.

Ціни на нафту впали на 17% з пікового рівня, зафіксованого в квітні, на тлі ескалації торгової війни США і Китаю, що викликала побоювання глобального економічного спаду. Незважаючи на те, що серія атак на нафтотанкери і енергетичні об'єкти на Близькому Сході надали тимчасову підтримку цінам, очікування слабкого попиту і надлишкових поставок зберігаються, що обмежує підйом нафтового ринку.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 59,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,84 долара за барель, що на 20 центів вище за рівень закриття торгів ($ 58,64).