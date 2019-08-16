Лозівський завод вводить в оману Президента щодо броні на БТР-4 — Укроборонпром

У державному концерні “Укроборонпром” заявили, що ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» вводить в оману суспільство і Верховного головнокомандувача ЗСУ у питанні виготовлення корпусів для БТР-4.

Про це йдеться у відповіді від Укроборонпрому, наданій у розпорядження Укрінформу.

“ДК "Укроборонпром" наголошує, що ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» вводить в оману суспільство і Верховного головнокомандувача ЗСУ у питанні виготовлення корпусів для БТР-4. Інформація, розповсюджена цим підприємством, про те, що використання фінської бронесталі, з якої виготовляють бронетехніку країн НАТО, начебто призводить до підвищення ціни на 1 млн грн за один корпус, не відповідає дійсності і є виявом несумлінної конкуренції”, - йдеться у відповіді Укроборонпрому.

В Укроборонпромі “у відповідь на дезінформацію” надали калькуляцію вартості корпусів для БТР-4, які виготовляє ЛКМЗ, у порівнянні із вартістю корпусу, виготовленого із імпортної сталі на ДП ХКБМ ім. Морозова.

“Насправді економія лише на одному корпусі, який виготовляється із фінської бронесталі, становить майже 0,4 млн грн. Відтак, при серійному виробництві БТР-4 йдеться про мільйони зекономлених бюджетних гривень”, - зазначається у відповіді Укроборонпрому.

Водночас в Укроборонпромі наголосили, що “через позицію 85-го військового представництва МОУ наразі заблоковано використання імпортної броні, а відтак – і виробництво БТР-4”.

“Виглядає, що у процесі замовлення і виготовлення БТР-4 відбувається змова військової прийомки №85 Міноборони та приватного виробника, де військове відомство готове переплачувати бюджетні кошти, аби забезпечити кооперацію із визначеним приватним виробником”, - зазначили в Укроборонпромі.

Там також наголосили, що “лише цього року ЛКЗМ підвищило ціни на виготовлені корпуси у 1,5 рази”.

“Це відчутно збільшує вартість одного БТР-4, виготовленого підприємствами концерну для потреб ЗСУ. А в умовах, коли МОУ відмовляється врахувати ці фактори у відповідних документах, подальша діяльність ДП ХКБМ постає перед суттєвими ризиками”, - уточнюють у концерні.

Там підкреслюють, що заява ЛКМЗ про те, що фінська броня, яку виробляє MiiluxProtection 500, призначена для сейфів, “виглядає як невдалий жарт чи недоречний тролінг”, адже, як наголосили в Укроборонпромі, військові відомства 40 країн світу, зокрема і країн-членів НАТО, використовують бронемашини із цієї марки сталі.

“Але найцікавіше полягає у тому, що Міноборони також активно експлуатує машини «Козак» та «Варта», виготовлені саме із цієї броні. Тобто в одному випадку військове відомство закуповує вироби з певної марки сталі і цілком задоволене її характеристиками. А натоміть в іншому – розповідають вустами голови військового представництва №85 Плющакова про метал для сейфів”, - відзначають в Укроборонпромі.

Зазначається, що “свідоме нагнітання негативу проти сталі фінського виробника має ознаки недобросовісної конкуренції”.

“Адже в Міноборони знають про «хворобу» сталі 71 - мікротріщини, які утворюються під час експлуатації бойових машин. Фахівці ХКБМ вимушені регулярно лагодити корпуси у рамках поточних ремонтів, виправляючи наслідки непрофесіоналізму приватних виробників”, - зазначили в Укроборонпромі, запевнивши, що готові надати відповідні світлини корпусів БТР-4, які підтверджують ці дефекти.

“Наголошуємо, що ЛКМЗ не спроможний виготовляти необхідну кількість корпусів. Це підтверджено офіційним повідомленням 85-го військового представництва МОУ на адресу Концерну. Яке, власне, і заблокувало використання іноземної броні. А відтак застерігаємо шановних колег з ЛКМЗ від подальшого поширення недостовірної інформації”,- додали в Укроборонпромі.

Водночас в Укроборонпромі Укрінформу надали скан-копію листа від 6 листопада 2018 року на адресу директора ДП ХКБМ Олексія Бабіча від 85-го Військового представництва Міноборони, у якому зазначається, що “85 військовим представництвом Міністерства оборони України, враховуючи стан укомплектованості ТОВ ЛКМЗ кваліфікованими представниками, були виконані розрахунки щодо спроможності виготовлення корпусів легкоброньової техніки, яка виходячи з реалій сьогодення, склала 1,45 корпуси на місяць”.

Як повідомляв Укрінформ, трудовий колектив Лозівського ковальсько-механічного заводу (ЛКМЗ), який виробляє броньовані корпуси для БТР, вузли і агрегати трансмісії, надіслав колективне звернення до Президента України Володимира Зеленського, де скаржиться на дії держконцерну «Укроборонпром», які, на думку колективу, ведуть до загрози зупинки виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4.

У зверненні колектив ЛКМЗ звинувачує державний концерн також у тому, що його політика “щодо виконання державного оборонного замовлення привела низку підприємств Концерну, у тому числі ДП “Київський бронетанковий завод”, ДП “Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.Морозова” та ТОВ ЛКМЗ до вкрай тяжкого становища, пов'язаного зі скороченням виробництва, заборгованістю з виплати заробітної плати, заборгованістю з виплат у державний та місцевий бюджети, критичного зниження чисельності працівників та вкрай напружених відносин між підприємствами”.