Збирання ранніх зернових майже завершили — Мінагро

На 16 серпня ранні зернові та зернобобові зібрано на площі 9,8 млн га або 99% від засіяного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 16 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 99% до прогнозу. Загалом зібрано 38,5 млн тонн зерна при середній врожайності 39,1 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зібрано 28,2 млн тонн пшениці з площі 6,7 млн га (99% від засіяного при середній урожайності 41,9 ц/га); 9,0 млн тонн ячменю з площі 2,59 млн га (99% при середній урожайності 34,9 ц/га); 318 тис. тонн жита з площі 115 тис. га (98% при середній урожайності 27,7 ц/га); 384 тис. тонн вівса з площі 155 тис. га (85% при середній урожайності 24,7 ц/га); 583 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га (100% при середній урожайності 22,7 ц/га). Крім того, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку з площі 1,25 млн га (99% при середній урожайності 24,9 ц/га).

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Поряд із збиранням врожаю у 19 регіонах розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. На даний час цією культурою засіяно 278 тис. га або 26% до прогнозу.