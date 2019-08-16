Збирання ранніх зернових майже завершили — Мінагро
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
“Станом на 16 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 99% до прогнозу. Загалом зібрано 38,5 млн тонн зерна при середній врожайності 39,1 ц/га”, - йдеться у повідомленні.
Зібрано 28,2 млн тонн пшениці з площі 6,7 млн га (99% від засіяного при середній урожайності 41,9 ц/га); 9,0 млн тонн ячменю з площі 2,59 млн га (99% при середній урожайності 34,9 ц/га); 318 тис. тонн жита з площі 115 тис. га (98% при середній урожайності 27,7 ц/га); 384 тис. тонн вівса з площі 155 тис. га (85% при середній урожайності 24,7 ц/га); 583 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га (100% при середній урожайності 22,7 ц/га). Крім того, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку з площі 1,25 млн га (99% при середній урожайності 24,9 ц/га).
Поряд із збиранням врожаю у 19 регіонах розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. На даний час цією культурою засіяно 278 тис. га або 26% до прогнозу.