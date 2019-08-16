Україна та Сінгапур внесли зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Сінгапур 16 серпня 2019 року підписали Протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"16 серпня 2019 року міністр фінансів України Оксана Маркарова підписала Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал... Документом передбачена нова розширена редакція статті «Обмін інформацією» - без застережень щодо вимог національного податкового інтересу чи банківської таємниці, що покращить співпрацю між податковими органами України та Республіки Сінгапур", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що положення Протоколу повністю відповідають вимогам Модельної Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку.

Угода гарантує підприємцям обох країн, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території другої країни, а також з джерел у цій країні у вигляді дивідендів, процентів, роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Угода також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в другій державі за тих же умов.