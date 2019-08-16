Швейцарському інвестфонду представили карту проєктів «чистої» енергетики України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження представило Швейцарському інвестиційному фонду ResponsAbility Investments AG Інвестиційну інтерактивну карту UAMAP, що містить понад 100 потенційних проєктів у різних секторах «чистої» енергетики.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«Голова Держенергоефективності обговорив із представниками Швейцарського інвестиційного фонду перспективи інвестування в українські проєкти з енергоефективності та «чистої» енергетики… Під час обговорення голова Держенергоефективності Сергій Савчук звернув увагу на Інвестиційну інтерактивну карту «UAMAP», де опубліковано та чекають на інвесторів понад 100 потенційних проєктів у різних секторах «чистої» енергетики на загальну суму понад 4 млрд євро», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестиційна привабливість сфери енергоефективності та «зеленої» енергетики України – у фокусі уваги Швейцарського інвестиційного фонду ResponsAbility Investments AG.

Сторони обговорили особливості реалізації «зелених» проектів у рамках аукціонів, переваги інвестування в енергосервіс, перспективи waste-to-energy projects, когенерацію із альтернативних видів палива, а також розвиток рідких біопалив.

Швейцарський інвестиційний фонд ResponsAbility Investments AG надає кредити, а також залучає інвестиції для малих і середніх підприємств у країнах, що розвиваються. Із моменту заснування, у 2003 році, фонд надав близько 9 млрд доларів фінансування для понад 500 компаній у 90 країнах світу.