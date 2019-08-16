Уряд доручив забезпечити фінансування регіональних проєктів відповідно до графіка

Уряд доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити фінансування для проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"На засіданні уряду 14 серпня Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи з серпня поточного року фінансування програм і проєктів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні уряду", - йдеться у повідомленні.

У Кабміні наголошують, що графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проєктів.

У липні цього року за ініціативи Прем‘єр-міністра уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст.

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Раніше в Офісі Президента повідомили Укрінформу, що фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток тимчасово призупинено з метою перевірки вже новим складом Кабінету міністрів ефективності використання бюджетних коштів у рамках проєктів, що містять корупційні ризики.

На повторне звернення Укрінформу в Офісі Президента повідомили, що голова ОПУ Андрій Богдан сьогодні прокоментує цю ситуацію, проте не уточнили, коли і в який спосіб він це зробить.