До кінця 2024 року Пенсійний фонд планує перевести паперові справи в е-формат

До кінця 2024 року планується завершити переведення паперових пенсійних справ у електронний формат.

Про це інформують у ПФУ.

“Всього в електронний формат необхідно перевести понад 10 млн діючих пенсійних справ. Відповідні роботи планується завершити до 2024 року. При цьому збільшення штатної чисельності працівників органів Пенсійного фонду України не передбачається”, - ідеться в повідомленні.

Також у ПФУ інформують, що відповідні центри, які проводять оцифрування (ретроконверсію), уже працюють у Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де розгорнуто необхідне апаратне та програмне забезпечення, утворено спеціальні структурні підрозділи.

У інших регіонах створення центрів ретроконверсії заплановано здійснити до кінця вересня 2019 року, наголошують у відомстві.

Як зазначається, запровадження електронних пенсійних справ дозволить забезпечити пенсіонерам доступ до матеріалів своєї пенсійної справи в будь-якому сервісному центрі чи на точці обслуговування ПФУ, або через мережу Інтернет з використанням засобів вебпорталу електронних послуг Фонду, створити можливість для надання послуг незалежно від місця проживання та використати вивільнені приміщення органів ПФУ, які сьогодні виділені для зберігання архіву пенсійних справ, для поліпшення умов обслуговування громадян.

Окрім того, зазначають у відомстві, переведення пенсійних справ у е-формат дозволить забезпечити автоматизований контроль актуальності та достовірності документів, на підставі яких виплачуються пенсійні кошти.

У ПФУ інформують, що переведення пенсійних справ в електронний формат здійснюється в рамках реалізації Пенсійним фондом України проєкту «Е-пенсія», який, серед іншого, передбачає дистанційне подання документів для призначення пенсій через вебпортал електронних послуг Фонду та створення спеціального мобільного додатку.

У Фонді також повідомляють, що станом на липень 2019 року створено майже 1 млн електронних пенсійних справ осіб, які вперше звернулись за призначенням пенсії починаючи з 2016 року.