Бердянський порт через блокаду Азова недоотримав $4,6 мільйона доходу - директор

Державний портовий оператор «Бердянський морський торговельний порт» недоотримав торік 4,6 млн доларів доходу.

Про це повідомляють «Порти України» з посиланням на директора ДП «БМТП» Олександра Трощенкова.

«ДП «Бердянський морський торговельний порт» (БМТП) недоотримав $4,6 млн доходів у 2018 році в результаті обмеження судноплавства під час будівництва Російською Федерацією (РФ) моста через Керченську протоку і практики огляду силовиками РФ суден, що прямують у/з українських портів на Азовському морі», - йдеться в повідомленні.

На цьому тижні порт відвідала делегація Міністерства фінансів і посольства США. Під час наради керівництво ДП «БМТП» і адміністрації Бердянського порту спільно з портовими операторами, які працюють на території порту, докладно розповіли про основні труднощі, які виникли в результаті будівництва Керченського мосту.

Бердянський морський торговельний порт припинив відвантажувати метал і глину. Виробники металопродукції переорієнтувалися на порти Чорного моря.

«Завдяки диверсифікації вантажів, вдалося залучити комплекти вітроенергетичних установок General Eectric - в минулому році успішно оброблено 26 комплектів, в поточному році також перевантажено 26 комплектів, а в перспективі ще 27 комплектів», - кажуть портовики.

Представники приватних портових операторів, які працюють у Бердянському порту, заявили, що через затримання суден у минулому році (багато суден стояли в морі по кілька тижнів), трейдери втратили інтерес до портів Азова.

У ДП «Адміністрація морських портів України» зазначили, що українські морські порти на Азовському морі у зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд грн доходу.