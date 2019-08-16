Фонд гарантування продає колишній офіс банку Хрещатик

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає через аукціон офісне приміщення, що знаходиться на балансі ПАТ «КБ «Хрещатик».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування виставив на торги через голландський аукціон у системі ProZorro.Продажі нежитлове приміщення загальною площею – 7499,7 кв. м. Будівля знаходиться у центрі Києва на вул. Прорізній, 8. Раніше там знаходився офіс ПАТ "КБ "Хрещатик", - йдеться у повідомленні.

Приміщення оснащене системами водопостачання, електрозабезпечення, теплопостачання. Будівля зведена в середині минулого століття в рамках реконструкції міста після війни. Початкова ціна лоту – 425,13 млн грн, аукціон заплановано на 29 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, 16 травня 2019 року Верховний Суд своєю постановою скасував усі рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо позову кредиторів ПАТ «КБ «Хрещатик» щодо визнання протиправним та скасування рішення НБУ про віднесення банку «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних, що був задоволений постановою Окружного адміністративного суду м. Києва, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду та ухвалою Вищого адміністративного суду України. Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення №415-рш від 18 червня 2019 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КБ “Хрещатик”.