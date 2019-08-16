Уряд виділив кошти на часткову виплату зарплати шахтарям - Волинець

Заборгованість із зарплати перед шахтарями становила 923,4 млн грн, Кабінет міністрів України виділив 250 млн грн на часткову виплату цієї заборгованості.

Про це 16 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Уряд виділив кошти на часткову виплату зарплати шахтарям ... Згідно з оперативними даними Міненерговугілля, станом на 12 серпня ц. р. заборгованість із зарплати перед шахтарями становила 923,4 млн грн», - написав профспілковий лідер.

Він пояснив, що уряд на своєму засіданні у середу, 14 серпня прийняв Постанову №701, якою вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №80 від 23 січня 2019 року.

Зміни передбачають направлення 100 млн грн на оплату заробітної плати працівників державних вугледобувних підприємств.

Також Кабінет міністрів того ж дня ухвалив рішення №604-р про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету. Згідно з ним, Міністерству енергетики та вугільної промисловості виділено кошти в сумі 150 млн грн для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних із виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, на поворотній основі.

Волинець підкреслив, що ці два документи, ухвалені урядом, дозволять забезпечити лише часткову виплату зарплати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.