АЕС України минулої доби виробили 176 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 15 серпня 2019 року, вироблено 176,32 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 15 серпня, станціями вироблено 176,32 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

16 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 157-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 75-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 84-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС 8-а доба середнього планово ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 93-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 265-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.