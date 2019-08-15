Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "УФС"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "КБ "Український фінансовий світ" (ПАТ "КБ "УФС).

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) 14 серпня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №12661110046007762 про державну реєстрацію припинення ПАТ «КБ «Український фінансовий світ» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора даного банку припинено.

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Як повідомлялось, Національний банк України 10 листопада 2014 року прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “Комерційний банк” "Український фінансовий світ".