НБУ проведе два аукціони із продажу пам’ятних монет

Національний банк України проведе 29 серпня 2019 року аукціон із продажу пам’ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” та 5 вересня аукціон з продажу пам'ятних монет “Орлан-білохвіст”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Зокрема, 29 серпня 2019 року об 11:00 відбудеться аукціон з продажу пам'ятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” номіналом 100 гривень із золота у футлярі, номіналом 50 гривень зі срібла у футлярі, номіналом 20 гривень зі срібла у футлярі, номіналом 5 гривень із нейзильберу в сувенірній упаковці. Один лот складатиметься із чотирьох зазначених монет по одній кожного виду. Таких лотів буде продано 25", - йдеться в повідомленні.

Початкова ціна буде встановлена на рівні роздрібних цін Національного банку. Рекомендований крок аукціону – 2 000 гривень на кожний лот.

Аукціон із продажу пам'ятних монет “Орлан-білохвіст” із нейзильберу в сувенірній упаковці відбудеться 5 вересня 2019 року об 11:00. Будуть продані п’ятнадцять окремих лотів по 100 монет у кожному. Таким чином буде продано 1 500 монет. Початкова ціна буде встановлена на рівні роздрібних цін Національного банку. Рекомендований крок аукціону – 300 гривень на кожний лот.

Обидва електронні аукціони відбудуться на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Як відомо, Національний банк почав здійснювати часткову реалізацію пам’ятних монет на аукціонах для ефективного розвитку ринку нумізматичної продукції та збільшення можливостей придбати нумізматичну продукцію для широкого загалу, водночас зберігаючи існуючі канали її реалізації. Під час першого такого аукціону Національний банк успішно реалізував усі запропоновані лоти.