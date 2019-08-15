Рекордний урожай зернових торік майже не вплинув на рівень рентабельності – експерт

Попри рекордний урожай зернових в Україні у 2018 році, рентабельність виробництва зерна залишилася практично незмінною: 24,7% проти 25% у 2017 році.

Про це заявив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко з посиланням на дані Державної служби статистики України, повідомили Укрінформу в пресслужбі інституту.

"Рентабельність виробництва зерна, яке торік сільськогосподарські підприємства збільшили на 17,1% – до історичного рекорду у 70 млн т (!), практично зберегла рівень 2017 року (25,0%), який у 2018 році склав 24,7%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році було прибутковим виробництво переважної більшості рослинницької продукції у сільськогосподарських підприємствах. При цьому, за словами Лупенка, найбільш рентабельним стало виробництво шишок хмелю (60,9%) та насіння соняшнику (32,5%).

"Проти 2017 року найбільше зріс рівень рентабельності вже згаданих шишок хмелю (з 17,7% до 60,9%), проса (з 24,5% до 34,7%), овочів закритого ґрунту (з 1,7% до 8,5%), кукурудзи на зерно (з 23,7% до 27,2%). Рентабельним стало виробництво насіння льону-довгунця (18,6% проти -10,8% у 2017 році)", - додав учений.

Натомість втратили позиції найбільш рентабельні продукти 2017 року. Так, рентабельність виробництва ягідних культур зменшилася з 85,9% у 2017 році до 19,5% у 2018 році, винограду – з 51,6% до 22,6%, насіння ріпаку й кользи – з 43,6% до 31,1%, плодових культур – із 27,3% до 3,4%, вівса – з 21,2% до 10,3%, бобів сої – з 28,8% до 21,0%.

Рівень рентабельності виробництва насіння соняшнику зменшився з 41,3% у 2017 році до 32,5% торік.

Збитковим стало виробництво високорентабельної у 2017 році гречки (-17,2% у 2018 році проти 32,7% у 2017 році), буряку цукрового фабричного (-11,4% та 12,4% відповідно), а також жита (-2,2 та 20,2%), зазначив науковець.

Негативний вплив збитковості на обсяги виробництва чутливої для внутрішнього ринку продукції - гречки та цукрових буряків - може пом’якшитись за результатами нинішнього року, підсумував Лупенко.