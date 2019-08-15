За підсумками Деклараційної кампанії - 2019 бюджет отримав 3,2 мільярда ПДФО

За підсумками Деклараційної кампанії - 2019 до бюджету надійшло 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 440 млн грн військового збору.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Наповнення бюджету на 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та майже 440 млн грн військового збору – таким є результат цьогорічної кампанії декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 серпня 2019 року збільшилась порівняно з минулим роком не лише кількість поданих громадянами декларацій про майновий стан і доходи (на 14 тис.) та задекларованих доходів (на 27 млрд грн), а й сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань. Так, податку на доходи фізичних осіб додатково надійшло понад 1 млрд грн, приріст надходжень від військового збору становив майже 200 млн грн.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб сплачено декларантами Києва (2 млрд грн), Київської (120 млн грн), Харківської (106 млн грн) та Одеської (104 млн грн) областей. Подібним чином розподілились і податкові зобов’язання з військового збору: у Києві — майже 278 млн грн, на Київщині – 16 млн грн, на Харківщині та Одещині – по 14 млн грн.