Експорт товарів та послуг з України збільшився на 6% — Держстат

За перше півріччя 2019 року з України експортували товарів та послуг на 29,5 млрд доларів, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“У І півріччі 2019 року експорт товарів та послуг становив 29 544,4 млн дол. США, або 105,9% порівняно з І півріччям 2018 року, імпорт – 31 163,7 млн дол., або 107,9%”, - йдеться у повідомлені.

Згідно з даними експресвипуску, який підготував Держстат, за січень-червень 2019 року експорт товарів із України становив близько 24,47 млрд доларів (на 5,2% більше, ніж у січні-червні 2018 року), у тому числі до країн ЄС — 10,28 млрд доларів. Імпорт товарів до України за І півріччя 2019 року сягнув 28,2 млрд доларів (на 8,5% більше), у тому числі із країн ЄС — 11,8 млрд доларів.

Експорт послуг із України за січень-червень 2019 року становив майже 5,9 млрд доларів (на 7,6% більше, ніж у січні-червні 2018 року), у тому числі до країн ЄС — 2,0 млрд доларів. Імпорт послуг до України за І півріччя 2019 року сягнув 2,96 млрд доларів (на 2,5% більше), у тому числі із країн ЄС — 1,56 млрд доларів.

Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги експорту та імпорту товарів і послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які у І півріччі 2019 року становили в експорті 821,4 млн доларів, у імпорті — 1,6 млн доларів.

Як повідомлялось, згідно із даними Держстату, за 2018 рік експорт товарів та послуг становив 57,1 млрд доларів, (на 8,6% більше, ніж за 2017 рік), імпорт – 62,9 млрд доларів (на 14,3% більше).