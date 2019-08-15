АЕС України за добу виробили 176,03 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 176,03 мільйона кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 14 серпня, станціями вироблено 176,03 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

15 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 156-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 74-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 83-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС 7-а доба середнього планово ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 92-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 264-а доба середнього планового ремонту.

Читайте також: У Мелітополі запустили сонячну електростанцію потужністю 33 МВт

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 820 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.