Де малому бізнесу взяти гроші на розвиток?

На 2019 рік ЄБРР запланував і наразі вже реалізує близько 160 грантових проектів для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи ЄС EU4Business із 2016 року надає грантову підтримку малому і середньому бізнесу (МСБ) в Україні. На сьогодні грантами на консалтингові проекти скористалися більш як 1000 українських компаній. Найактивнішими стали підприємства в харчовій промисловості і торгівлі.

Хто дає гранти?

Європейський банк реконструкції і розвитку, створений в 1991 році, інвестує в проекти, що сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, а також розвитку приватної та підприємницької діяльності. Акціонери банку - 64 країни світу і 2 міжнародні організації. Механізм підтримки малого і середнього бізнесу працює в 38 країнах світу: від Центральної Європи до Центральної Азії, в тому числі і в Україні.

ЄБРР працює в Україні з 1993 року і є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в нашій країні. За даними Міністерства фінансів України, Європейський банк реконструкції і розвитку за період співпраці профінансував в Україні 422 проекти на загальну суму понад 13 млрд євро, з них 7 проектів на 1,577 млрд євро в державному секторі.

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business охоплює всю діяльність ЄС з підтримки малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства.

Кому дають?

Для отримання гранту від ЄБРР існують певні правила.

По-перше, підприємствам, які не пов’язані із військово-промисловим, фінансовим, тютюновим, міцним алкоголем і гральним бізнесом.

По-друге, юридичним особам (ФОП, ТОВ), де більше 50% акцій належать громадянам України.

По-третє, штат — 10-250 найманих працівників.

І зрештою, - учасникам ринку із більш ніж дворічним стажем, з позитивною динамікою розвитку.

Кому вдалося?

У 2018 році невеликий фермерське господарство з Броварів «Агріко Україна» за підтримки ЄБРР і фінансуванні Євросоюзу в рамках ініціативи EU4Business реалізувало грант на створення власної торгової марки. Грант послужив поштовхом для розвитку нового напряму бізнесу - продажу фасованої голландської картоплі.

Менше ніж за рік компанія вийшла з новим продуктом в провідні роздрібні мережі і готується підкорювати нові ніші.

«Агріко» - типовий представник середнього сільськогосподарського бізнесу. В активах підприємства - 90 гектарів землі і 2 складських комплексу в Броварах і Чернігові.

У 2010 році компанія зіткнулася з проблемою реалізації зібраного фермерськими господарствами картоплі. Ринку збуту не вистачало, потрібно було шукати нові ніші.

Оскільки у «Агріко» вже була лінія для великої сортування та пакування вирощеної картоплі, компанія вирішила увійти зі своєю продукцією у відомі продуктові мережі. Три роки поставляли картоплю насипом. Але конкурувати з більш дешевою і не завжди якісною продукцією було складно, потрібно чимось виділятися. Вирішили зробити ставку на картоплю, розфасовану в упаковки по 2 кг.

Для розширення виробництва «Агріко» знадобилося додатково купити обладнання - лінію для малої фасування продукції по 2 кг. Крім того, щоб вирізнятися на прилавках серед розмаїття торгових марок, знадобився власний бренд.

На цьому етапі и була потрібна допомога ЄБРР і ЄС .

Засновник «Агріко» Микола Гордійчук дізнався, що ЄБРР надає гранти на консалтингові проекти для МСБ в Україні під час навчання на курсі MBA в Києво-Могилянській академії (KMBS).

Розробка торгової марки потрапляє в перелік проектів консалтингу з частковою компенсацією вартості, що надаються ЄБРР. Гранти фінансуються за рахунок ресурсів Євросоюзу в рамках ініціативи EU4Business.

Гордійчук подав заявку на фінансування навесні 2018 року. Після верифікації заявки стартував пошук креативного агентства-консультанта, яке би взялося за розробку торгової марки.

Тендер на розробку торговельної марки для «Агріко» виграла компанія Arriba!, яка вже була в списку консультантів, з якими працює ЄБРР.

У серпні 2018 року компанія «Агріко» отримала розроблену торгову марку - ТМ Papas. В Іспанії замовили фасувальні пакети по 2 кг на 400 тонн продукції. Після цього почали переговори з мережами. Зараз картопля ТМ Papas представлена в Good Wine, Le Silpo, підписано контракт з METRO Cash & Carry, але поставки ще не стартували - мережа сертифікує «Агріко» на відповідність своїм стандартам.

Сьогодні оборот «Агріко» становить близько 30 млн грн. Фасована картопля приносить 10% - 3 млн грн.

Важливі нюанси

У співпраці з донорськими організаціями вкрай важлива наявність прозорої звітності. У багатьох дрібних господарств цього немає, як і фінансової грамотності, порядку в звітності, системності і правильної організації бізнесу, тому вони не хочуть подаватися на гранти.

Консультанти - важлива частина взаємодії з ЄБРР. Це компанії, які виконують профільні роботи, супроводжують і консультують грантоотримувача протягом виконання консалтингового проекту.

Важливо розуміти, що компанії-консультанти - не співробітники ЄБРР, а компанії, експертиза яких підтверджена банком для участі в консалтингових проектах.

ЄБРР може запропонувати на вибір більш як 300 сертифікованих українських і 1500 міжнародних компаній, які співпрацюють з банком.

Можна залучити партнера самостійно. Але такі залучені грантоотримувачем консультанти повинні до початку проекту отримати підтвердження від ЄБРР. Завдання банку - зробити так, щоб власник бізнесу отримав максимально безпечну угоду.

Покроковий сценарій дій:

1. Надати документи:

скан-копія анкети-заявки за підписом директора компанії;

скан-копія виписки з Держреєстру компанії або електронний витяг з Держреєстру за останній або поточний рік;

скан-копії фінансових звітів (форма 1 і 2) за останні 2 роки, завірені печаткою державного органа про їхнє отримання або з прикріпленими електронними квитанціями про отримання звіту державними органами; для ФОП — річні податкові декларації;

кольорова скан-копія статуту компанії (або копії всіх сторінок паспорта для ФОП).

2. Заповнити форму або зателефонувати до офісу ЄБРР за номером +38 044 277 11 45/33

3. Надіслати анкету і пакет документів на knowhowukraine@ebrd.com.

4. Чекати на розгляд 2-3 тижні, адже після зазначених процедур ЄБРР перевіряє документи.

5. Коли усі критерії збігаються, призначається зустріч із проектним менеджером.

6. Фінальне затвердження і компанії повідомляють про рішення. Для проекту обирається консультант.

На що ще можна залучати грант

Гранти в рамках ініціативи ЄС EU4Business надаються ЄБРР на реалізацію консалтингових проектів.

Кошти покривають найрізноманітніші консалтингові проекти: створення бренду, веб-сайту, стратегії, CRM-системи, автоматизація виробництва, складів, логістики, перехід на ліцензійне програмне забезпечення, маркетингові дослідження.

Обсяг компенсації банком в таких випадках досягає 50% вартості, ще 50% платить заявник.

Терміни грантової програми - 4-6 або 12 місяців, в залежності від складності проекту.

Уже через рік після завершення проекту, ЄБРР повторно оцінює його ефективність за ключовими параметрами. У тому числі аналізується вплив проекту на фінансові та нефінансові аспекти діяльності компанії грантоотримувача.

В ЄБРР приводять такі результати реалізації консалтингових проектів в Україні: на сьогодні більш як 50% підприємств отримали позитивні результати - збільшили оборот, поліпшили продуктивність роботи, обсяги експортних продажів зросли вдвічі, створено понад 5000 робочих місць.

Леся Дідківська