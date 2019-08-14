Зростання економіки України прискорилося до 4,6%

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2019 року порівняно з другим кварталом торік зріс на 4,6%.

Про це з посиланням на дані Держстату повідомляє Урядовий портал.

"Зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 року. Як свідчать дані Державної служби статистики України, порівняно з першим кварталом поточного року зростання становило 1,6%, що так само є піковим", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль.