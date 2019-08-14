Уряд визначив цілі у сфері енергоефективності на 2020 рік

На засіданні уряду схвалено національну ціль України з енергоефективності на 2020 рік.

Про це пише пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Відповідний проект розпорядження Уряду розроблено Держенергоефективності у співпраці з міжнародними експертами, фахівцями Секретаріату Енергетичного Співтовариства у рамках імплементації статті 3 Директиви 2012/27/EU про енергоефективність. Під час розрахунку цілі використано загальний підхід Директиви, а саме — скорочення кінцевого енергоспоживання на 20% у 2020 році відносно базового сценарію", - йдеться у повідомленні.

Проектом визначено такі показники: у 2020 році первинне споживання енергії не має перевищувати 101 316 тис. тонн; кінцеве споживання енергії — 55 507 тис. тонн нафтового еквівалента.

Зазначені показники узгоджуються із Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, а також Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020 року.