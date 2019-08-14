Борг контрагентів перед Нафтогазом за тиждень збільшився на 1,2 мільярда

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах, порівняно з минулим тижнем зросла на 1,249 млрд грн (2%) і станом на 13 серпня 2019 року становить 63,3 млрд гривень.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 13 серпня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 40,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 665 млн грн (1,7%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 584 млн грн (2,6%)», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 35,6 млрд грн, з них за 2019 р. — 13,1 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 426 млн грн (1,2%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (7 млрд грн), Дніпропетровської (6,6 млрд грн), Харківської (4,2 млрд грн) областей, м. Києва (3,3 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ) у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 239 млн грн (5,5%) та становить близько 4,614 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 553 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (477 млн грн), ), Київтеплоенерго КП (379 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (348 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (338 млн грн) та ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (287 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 81% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ яких становить близько 23,1 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають 5 споживачів: ТОВ Одесагаз-Постачання (2 347 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 270 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 203 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 116 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (2 062 млн грн).

Заборгованість прямих промислових споживачів у порівнянні з минулим тижнем збільшилась (за рахунок ПАТ Одеський припортовий завод) на 572 млн грн (20,1%) та становить близько 3,420 млрд грн. Із промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, найбільша сумарна заборгованість залишається у ПАТ Одеський припортовий завод (2 092 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн).

У Нафтогазі зауважують, що зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у липні 2019 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.