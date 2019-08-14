Уряд встановив тимчасові ставки відрахувань для користувачів об'єктів авторського права

Уряд встановив тимчасові ставки відрахувань для користувачів об'єктів авторського права

Укрінформ
Кабінет міністрів затвердив тимчасові ставки відрахувань організаціям колективного управління від користувачів об'єктів авторського і суміжних прав.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"14 серпня Кабінет Міністрів встановив тимчасові ставки відрахувань організаціям колективного управління у відносинах з користувачами об'єктів авторського і суміжних прав. Відповідне рішення розроблене Мінеконорозвитку на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України №2415 “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, затвердженого Урядом 22 серпня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Ухвалена урядом постанова, зокрема, передбачає внесення змін до чинних постанов Кабінету міністрів України, якими визначені ставки винагороди та застосування цих ставок як тимчасових; при цьому чинні ставки залишилися незмінними.

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Постанова уряду також встановлює тимчасові тарифи для застосування організаціями колективного управління у відносинах з користувачами об'єктів авторського права суміжних прав на строк до 6 місяців, вдосконалює термінологію чинних постанов та оновлює положення чинних постанов Кабінету міністрів України у відповідності до Закону №2415.

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