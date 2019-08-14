Уряд встановив тимчасові ставки відрахувань для користувачів об'єктів авторського права

Кабінет міністрів затвердив тимчасові ставки відрахувань організаціям колективного управління від користувачів об'єктів авторського і суміжних прав.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"14 серпня Кабінет Міністрів встановив тимчасові ставки відрахувань організаціям колективного управління у відносинах з користувачами об'єктів авторського і суміжних прав. Відповідне рішення розроблене Мінеконорозвитку на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України №2415 “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, затвердженого Урядом 22 серпня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Ухвалена урядом постанова, зокрема, передбачає внесення змін до чинних постанов Кабінету міністрів України, якими визначені ставки винагороди та застосування цих ставок як тимчасових; при цьому чинні ставки залишилися незмінними.

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Постанова уряду також встановлює тимчасові тарифи для застосування організаціями колективного управління у відносинах з користувачами об'єктів авторського права суміжних прав на строк до 6 місяців, вдосконалює термінологію чинних постанов та оновлює положення чинних постанов Кабінету міністрів України у відповідності до Закону №2415.