Нафтогаз цьогоріч забезпечив 16,3% надходжень до держбюджету

За сім місяців 2019 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 70,6 млрд грн, що становить 16,3% загальних доходів державного бюджету.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК.

"За оперативними даними, за січень - липень 2019 року підприємства групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів близько 70,6 млрд грн податків та зборів. Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали 16,3% загальних доходів державного бюджету за сім місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.

Як повідомлялося, за результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів дорівнює 137,8 млрд грн.