Нафтогаз цьогоріч забезпечив 16,3% надходжень до держбюджету

Нафтогаз цьогоріч забезпечив 16,3% надходжень до держбюджету

Укрінформ
За сім місяців 2019 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 70,6 млрд грн, що становить 16,3% загальних доходів державного бюджету.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК.

"За оперативними даними, за січень - липень 2019 року підприємства групи Нафтогаз сплатили до державного та місцевих бюджетів близько 70,6 млрд грн податків та зборів. Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали 16,3% загальних доходів державного бюджету за сім місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.

Читайте також: Держава може залучати приватні компанії для геологічного вивчення ділянок - Вітренко

Як повідомлялося, за результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів дорівнює 137,8 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-