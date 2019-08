Там, де є бажання, знаходиться і шлях до здійснення

Прочитав про коментар голови Держгеонадр, що для легалізації видобутку бурштину потрібно спочатку виділити гроші на геологічне вивчення ділянок, які потім можна виставляти на аукціон.

Згадав, як ми обговорювали схоже питання щодо видобутку газу.

Є успішний європейський досвід, коли геологічне вивчення, яке дійсно необхідне і яке коштує багато грошей, якщо його робити якісно, фінансують компанії, зацікавлені у видобутку, а не держава.

Спочатку проводиться конкурс на якому обирають одну чи декілька компаній, які за свої кошти профінансують геологічне дослідження і нададуть державі всю отриману геологічну інформацію для проведення конкурсу вже на право видодобутку.

Частина коштів, отриманих державою від конкурсу на право видобутку, буде направлена на повне покритття витрат компаніям, які фінансували геологічне дослідження.

Звичайно, ці компанії можуть брати участь і конкурсі на право видобутку, зокрема таким чином зменшуючи свій ризик, що їхні витрати на геологічне дослідження не будуть компенсовані.

Where there’s a will, there’s a way...

FB

Юрій Вітренко