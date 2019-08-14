Укртрансгаз модернізував 5 компресорних станцій для роботи в реверсному режимі

АТ "Укртрансгаз" модернізував 5 компресорних станцій для роботи у реверсному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"В рамках підготовки до опалювального сезону 2019/2020 Укртрансгаз завершив модернізацію п’яти компресорних станцій (КС) для роботи в реверсному режимі. Це дає можливість, у випадку часткової чи повної зупинки транзиту, забезпечувати безперебійне газопостачання для українських споживачів східних і південних регіонів шляхом транспортування блакитного палива з європейських країн і з ПСГ на заході України", - йдеться у повідомленні.

На компресорних станціях «Хуст», «Богородчани», «Гусятин», «Бар», «Олександрівка» побудовано нові обв’язки, за рахунок яких вдалось розширити можливості ГТС для оперативного перерозподілу газових потоків та оптимізувати технологічні витрати газу при роботі станцій в реверсі.

Читайте також: У Херсоні погодились прийняти місцеву ТЕЦ у комунальну власність з однією умовою

Укртрансгаз впровадив всі необхідні технічні і регламентні рішення для створення надійної реверсної схеми, вона готова до функціонування в штатному режимі і може бути активована відразу при необхідності.