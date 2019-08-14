У ДФС повідомили про випадки призупинень митного оформлення товарів цьогоріч

Митницями України за сім місяців 2019 року зафіксовано 4,5 тис. випадків призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Протягом січня-липня 2019 року митницями зафіксовано 4,5 тис. випадків призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності", - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначають, що за вказаний період порушено 7 справ про порушення митних правил за фактами ввезення товарів, які включені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Станом на 1 серпня 2019 року у митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності за заявами правовласників внесено 4096 об’єктів. З них 129 – внесено з початку року. Із загальної кількості об’єктів – 1368 діючих.

Як відомо, для сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час зовнішньоекономічної діяльності Державна фіскальна служба України веде митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності. До них належать об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.