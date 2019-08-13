ДТЕК розпочав реконструкцію електромережі у Голосіївському районі Києва

Компанія “ДТЕК Київські електромережі” розпочинає реконструкцію енергопостачального обладнання у Голосієвському районі столиці.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформа.

“Мешканці Голосієво протягом року отримають сучасну оновлену електромережу. Модернізація охопить 13 вулиць та 5 провулків. Роботи виконуватимуться локально – лише у мікрорайоні «Добрий шлях», - йдеться у повідомленні.

Реконструкція відбуватиметься протягом 2019-2020 років. Замінять майже 10 км підземних, більше 10 км повітряних електричних ліній та встановлять 293 нові електроопори. Оновлена електромережа матиме підвищену пропускну здатність.

Також встановлять нове силове та розподільче обладнання. Замість трансформатора, який за 50 років експлуатації повністю відпрацював свій ресурс, збудують дві сучасні блочні трансформаторні підстанції.

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Під час робіт виникатиме необхідність у тимчасовому і частковому перекритті вулиць. Дозвіл на це компанія погодила у Київській міській адміністрації. Дорожнє полотно під час реконструкції буде задіяне мінімально, а пошкоджене буде повністю відновлене. Рух обмежать на вулицях Голосіївській, Олега Кошового, Цимбалів Яр, Уральській, Снайперській, Добрий Шлях, Конотопській, Стрілковій, у провулку Владислава Заремби і Максима Рильського.