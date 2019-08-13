Торговельні мережі цьогоріч збільшили сплату податків на 20% - ДФС

Сплата податків 23 великими торговельними мережами зросла на 20% проти першого півріччя 2018 року - до 10,3 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України.

"Загалом Офіс великих платників податків обслуговує 23 продовольчі мережі, які за рік наростили податкові надходження більш ніж на 20%. Якщо за півроку 2018-го ритейлери Офісу скерували до держбюджету 8,5 млрд грн, то за аналогічний період цьогоріч – 10,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

В Офісі зазначають, що половина компаній із топ-10 найпопулярніших серед українців ритейлерів у продовольчому сегменті продемонструвала зростання, збільшивши суми сплачених податків, "дехто навіть суттєво". Водночас три компанії показали негативну динаміку.

Додаткових деталей в Офісі великих платників не навели.