Держгеокадастр не використав 763 мільйони бюджетних коштів - аудит

У Держгеокадастрі пройшла ревізія щодо виконання бюджетних програм — 763 млн грн не використали.

Про це свідчать результати аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеокадастру, який є у розпорядженні AgroPolit.com.

«Сума залишків коштів станом на січень 2019 року, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та із року в рік накопичуються на рахунках місцевих бюджетів і майже не використовуються, становить близько 763 млн грн», — йдеться у документі.

Також зазначається, що у Держгеокадастрі не створено єдиної комплексної системи внутрішнього контролю, а функціонують лише окремі його елементи.

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Така ситуація не сприяє ефективному та якісному виконанню покладених на Держгеокадастр функцій і завдань, створює передумови для порушення законодавства, неефективного використання коштів державного бюджету, недосягнення мети і завдань бюджетних програм, виконавцем яких є Держгеокадастр, — підсумовано у звіті.