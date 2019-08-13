Держвиконавці у першому півріччі стягнули майже 11 мільйонів — Мін’юст

У першому півріччі поточного року державні виконавці стягнули 10,9 млн грн.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, інформує пресслужба відомства.

“Упродовж звітного періоду державні виконавці фактично виконали 544 тис. виконавчих документів, що становить 47,9%, на суму 7,8 млн грн. При цьому всього стягнуто 10,9 млн грн. Загалом, кількість фактично виконаних документів збільшилася на 23,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року», - зазначила Глущенко.

За її словами, поряд з державними виконавцями Мін’юсту успішні результати демонструють і приватні виконавці. Зокрема, зауважила заступник міністра, у І півріччі на виконанні у приватних виконавців перебувало 58 453 виконавчих документи на суму 33,1 млн грн.

“За цей час їм вдалося виконати 3 416 виконавчих документів на суму 1,1 млн грн», - розповіла Глущенко.

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Вона також зауважила, що протягом першого півріччя поточного року завдяки дії законів кампанії “Чужих дітей не буває” на користь дітей стягнуто 3,9 млрд грн., що на 1,4 млрд грн або 55,8% більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Окрім того, з початку 2019 року органами ДВС стягнуто 298,8 млн грн, при цьому заборгованість повністю погашена щодо понад 36 тис. працівників, додала Глущенко.

Загалом, наголосила вона, з початку запровадження кампанії з ліквідації заборгованості по заробітній платні стягнуто 664,8 млн грн на користь 74,1 тис. працівників.