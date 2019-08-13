Побилися об заклад, що FlixBus включить у свою мережу мінімум 100 українських міст

Let’s make busses cool again - мото FlixBus

Рано чи пізно на кожному ринку з’являється компанія, яка змінює правила гри. Так сталося з Ryanair - захід цієї авіакомпанії змінив Україну.

FlixBus – така компанія на ринку автобусних перевезень. В основі її роботи лежать технології та робота з великими даними. Компанія є насамперед ІТ-стартапом, і цей стартап менш ніж за чотири роки створив найбільшу в Європі міжміську автобусну мережу. Наразі, підкорення США і України. Далі - Азія.

За цим успіхом стоїть щоденна робота не тільки представників FlixBus, але і місцевих автобусних перевізників – компаній, які працюють на конкретних ринках і добре знають місцеву специфіку.

Так само FlixBus допомагає заробляти і розвиватися українським перевізникам, що приносить також прибуток місцевій економіці. Це можливість для українських перевізників стати частиною європейської мережі.

І я запрошую всіх українських перевізників виходити на новий рівень розвитку і доєднуватись до сучасної світової мережі перевезень FlixBus.

Вчора мав зустріч із новим очільником Київської області - Mykhailo Bno-Airiian, який висловив інтерес запустити маршрути FlixBus в межах Київської області поки в рамках пілоту.

11 червня я вітав вихід FlixBus на український ринок. Сьогодні, через 2 місяці, ми вже вітаємо початок співпраці FlixBus та Gunsel, другою українською компанією після Eurolines.

Впевнений, що завдяки інноваційним технологіям, які FlixBus пропонує, та досвіду українських компаній, це стане початком великого прориву на транспортному ринку України.

Українці заслуговують на комфортні та доступні подорожі, щоб відкривати для себе Європу і весь світ, і сьогодні це стає реальністю.

Керівництво FlixBus запевнило, що стандарти комфорту, безпеки і рівень цін будуть однаковими як в ЄС, так і в Україні.

Тепер українському парламенту треба запровадити вигідні умови для українських автобусних компаній з імпорту та лізингу автобусів, їх виробництва в нашій державі, щоб ми змогли швидко оновити власний парк.

Побилися об заклад, що FlixBus впродовж року включить у свою мережу мінімум 100 українських міст, а новий український уряд за рік збудує між цими містами якісні автошляхи з європейськими місцями для відпочинку вздовж трас.

Працювати - не обіцяти 😉

Квитки на автобуси до ЄС стартують від 5 євро 😉

Незабаром на ринку буде простий вибір: користуватися невідомими перевізниками за високою ціною «Ялта-Гурзуф-Симеїз, таксі нєдорого єдєм» або сучасними зручними автобусами за дешевою ціною.

Ми це зробили!

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