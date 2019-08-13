У Фонді гарантування попередили про тимчасове призупинення виплат із 16 по 21 серпня
Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попереджає, що виплати вкладникам будуть тимчасово призупинені через проведення технологічних робіт із 15:00 16 серпня до 11:00 21 серпня.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"З 15:00 16 серпня 2019 року до 11:00 21 серпня 2019 року Фондом гарантування вкладів будуть проводитись технологічні роботи на промисловому середовищі Автоматизованої системи виплат, через яку банки-агенти Фонду здійснюють виплати гарантованих сум. Через оновлення програмного забезпечення доступ банків - агентів Фонду до Автоматизованої системи виплат буде відсутній, через що, відповідно, виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків будуть призупинені", - йдеться в повідомленні.
У Фонді наголосили, що після 11:00 21 серпня 2019 року виплати гарантованих сум будуть проводитись у звичному режимі.