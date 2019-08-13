У Фонді гарантування попередили про тимчасове призупинення виплат із 16 по 21 серпня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попереджає, що виплати вкладникам будуть тимчасово призупинені через проведення технологічних робіт із 15:00 16 серпня до 11:00 21 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З 15:00 16 серпня 2019 року до 11:00 21 серпня 2019 року Фондом гарантування вкладів будуть проводитись технологічні роботи на промисловому середовищі Автоматизованої системи виплат, через яку банки-агенти Фонду здійснюють виплати гарантованих сум. Через оновлення програмного забезпечення доступ банків - агентів Фонду до Автоматизованої системи виплат буде відсутній, через що, відповідно, виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків будуть призупинені", - йдеться в повідомленні.

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У Фонді наголосили, що після 11:00 21 серпня 2019 року виплати гарантованих сум будуть проводитись у звичному режимі.