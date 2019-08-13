На рахунках Фонду гарантування знаходиться майже 7,5 мільярда

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 серпня 2019 року акумульовано коштів на 7,47 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"На початок серпня Фондом акумульовано коштів на загальну суму 7 473,6 млн грн. Від регулярного збору за січень-липень 2019 року до Фонду надійшло 2 642,0 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Фонд гарантування продає черговий мегапул банківських активів за 400 мільйонів

У Фонді гарантування зазначають, що вкладникам неплатоспроможних банків протягом липня цього року було виплачено майже 55,2 млн грн у межах гарантованого відшкодування. Загальна сума коштів, яку отримали вкладники банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26 лютого 2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 серпня 2019 року становила 89 541,5 млн грн.