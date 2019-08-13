У липні споживчі ціни знизились на 0,6% — НБУ

У липні 2019 року порівняно із попереднім місяцем споживчі ціни знизилися на 0,6%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"За підсумками липня споживчі ціни знизилися на 0,6%. У річному вимірі інфляція становила 9,1%. На вартість споживчого кошика впливали різні фактори", - йдеться в повідомленні.

У НБУ впевнені, що саме завдяки зміцненню гривні у липні тривало уповільнення зростання цін на непродовольчі товари. Нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку, транспортні засоби, товари особистого догляду. Ціни на одяг і взуття майже не змінилися за рік, а комп’ютерна техніка навіть подешевшала. Подорожчання послуг несуттєво уповільнилося. Зокрема, знизилися темпи зростання вартості утримання будинків та прибудинкових територій, послуг готелів, перукарень, таксі, оренди житла, стоматології.

Водночас темпи подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки не змінилися. Вищі темпи зростання цін на м’ясні і молочні продукти були компенсовані кращою динамікою цін на хліб, шоколад, соуси, рибні консерви, маргарин та спреди. Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося, зокрема, через несприятливі погодні умови (для огірків, помідорів, кабачків, баклажанів). Подорожчало також сире м’ясо та молоко. Водночас завдяки надходженню нового врожаю сповільнилося зростання цін на овочі борщового набору.

Також темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися, зокрема через здешевлення газу для населення. Також уповільнилося зростання вартості тютюнових виробів і алкогольних напоїв. Ціни на паливо залишилися меншими за минулорічні в результаті здешевлення нафти на світових ринках і сприятливої ситуації на валютному ринку України.